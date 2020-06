Riparte l’attività dei prelievi ambulatoriali ad Arma di Taggia. Dopo la sospensione dell’attività del centro prelievi di via Nino Pesce a seguito dell’emergenza Covid, il servizio verrà svolto, a seguito dell’estensione della convenzione di ASL1, dai seguenti punti prelievo:

