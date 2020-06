Domenica 21 giugno.

I BORGHI DELL’ALTA VALLE PRINO

Vallis Aurea, Thor, Wild Tal sono le leggendarie origini dei nomi dei borghi che corollano L’alta Valle Prino.

Valloria, Tavole e Villa Talla Conservano suggestioni antiche ed angoli di rara bellezza paesaggistica, culturale e storica, insieme a quell’atmosfera così simile ai piccoli paesini che si possono trovare solo in alta montagna!

Questa è un’escursione un po’ diversa, un itinerario fatto di boschi e di acqua, alle origini del torrente Prino, con ingressi nei paesi che regalano al visitatore sorprese come le porte dipinte, carruggi e mulattiere antichi, e con bucolici paesaggi dalle bellissime chiesine campestri disseminate lungo il percorso.

SCHEDA TECNICA

Dislivello: 600 m

Durata: 4,5 ore + soste

Difficoltà: E – Escursionistica



Il percorso non presenta particolari difficoltà, è adatto a camminatori che che vogliano iniziare a provare la esperienza in salita e discesa con dislivelli di medio impegno.DATI LOGISTICI

Ore 8.30 parcheggio Agnesi (IMPERIA)

Ore 9.15 Comune di PrelàINFO E PRENOTAZIONI

Barbara Campanini (GAE) 346 7944194

EQUIPAGGIAMENTO

Vivamente consigliati bastoni da trekking (se correttamente utilizzati permettono di distribuire la fatica su tutti i muscoli del corpo ed alleggerire il sovraccarico dalle ginocchia!), scarpe tecniche con buona suola, abbigliamento adeguato alla stagione, borracce (limitiamo l’uso delle bottigliette di plastica!!!) con buona scorta di acqua, occhiali da sole, cappellino, repellente, protezione solare.

I partecipanti troveranno sul sito www.myben.it i dettagli sui comportamenti da adottare secondo le norme Anticovid indicate dalle autorità!

Monesi Young