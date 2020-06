Lunedì 15 giugno ad Arma di Taggia, in via San Francesco 184, ha aperto la nuova gastronomia e focacceria “La teglia di Levà–L’officina del gusto”.

La nuova attività commerciale dall’idea di Arcangelo e Andrea Zappia, padre e figlio accomunati dalla passione culinaria e dalla creatività. “Il punto di forza sono l’utilizzo delle materie prime locali, sinonimo di alta qualità. L’olio, le olive, le verdure a km zero, la carne scelta, una selezione da noi curata per dare il meglio nei nostri piatti” spiegano Arcangelo ed Andrea.

Lunedì ha riscosso un grande successo l’iniziativa Drive. La curiosità e l’affetto sono stati tanti, moltissimi i sacchettini degustazioni consegnati. “Non ci aspettavamo questo riscontro!” commenta Arcangelo titolare della Teglia di Levà. Le persone che hanno condiviso con loro i primi assaggi hanno portato a casa sardenaira, focaccia, torta verde, branda e polpettine di verdure.

Da domani Arcangelo ed Andrea saranno operativi con la parte gastronomia: Lasagne classiche e rivisitate, insalate di mare o terra, Brandacujiun, coniglio alla ligure, ripieni, polli, arrosti e molto altro alla Teglia di Levà.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i passanti, tutti i nostri futuri clienti per l’affetto, l’amministrazione comunale che ha condiviso l’inizio di questa attività, lo studio Freementi per il supporto” dicono Arcangelo ed Andrea.

L’Officina indica una Gastronomia rivisitata senza perdere il senso della tradizione, una focacceria tradizionale alternata a nuove e sfiziose ricette. Elaborazione di idee, chef a domicilio, asporto, cucina del nostro territorio, ma anche innovazione e cucina internazionale. Lo chef Arcangelo, pur essendo legato alla cucina del territorio, durante la lunga esperienza su mega yacht a contatto con etnie diverse approfondisce le sue conoscenze nella cucina internazionale. Ora ha deciso di aprire con il figlio Andrea l’Officina del Gusto dove eseguire ricette tipiche utilizzando prodotti autoctoni affiancati da piatti sfiziosi con insolite sfumature.

Andrea, dopo avere conseguito il diploma all’istituto alberghiero e lavorato presso alcuni locali della zona acquisendo ulteriori conoscenze, si affida all’esperienza del padre condividendo con lui le nuove competenze tecniche e la freschezza delle sue idee per creare ed offrire al cliente un’esperienza diversa, da gustare nell’angolo ristoro o comodamente a casa.