Il Movimento Imprese Italiane negli scorsi giorni ha effettuato un’indagine tra varie realtà economiche del nostro territorio. Sono state sottoposte ad un breve questionario 127 attività appartenenti a diversi settori, con la finalità di fare una “fotografia” della situazione attuale delle attività commerciali di Sanremo. “In primo luogo vogliamo ringraziare le varie attività che hanno aderito all’iniziativa ed hanno dimostrato apprezzamento – afferma Alessio Graglia referente del Movimento Italiano Imprese. I dati che scaturiscono dall’analisi effettuata definiscono un panorama preoccupante per il futuro del tessuto economico del nostro territorio.”

“La prima domanda a cui abbiamo sottoposto gli imprenditori è riferita alla ripartenza- continua Maurzio Pinto co – referente del Movimento Italia Imprese – si evidenzia come solo il 27,6% degli intervistati sia soddisfatto della ripartenza, mentre ben il 72,4% sottolinea la difficoltà del momento e del futuro prossimo per la loro attività. Il secondo quesito da un giudizio “tranciante” sulle iniziative poste in essere dal Governo per superare la crisi attuale: solo l’8,7% degli intervistati ritiene che le azioni siano state utili, mentre il 91,3% è assolutamente insoddisfatto delle azioni intraprese. Per quanto concerne l’ultima domanda, relativa alle richieste al Governo: il 45,7% delle imprese chiede finanziamenti a fondo perduto, mentre il 68,5% l’annullamento delle tasse del 2020. Una fotografia che da un lato rappresenta il momento di estrema difficoltà dei lavoratori autonomi e dall’altro evidenzia l’inadeguatezza delle misure poste in essere dal Governo”.”Vogliamo farci portavoce di tutti lavoratori autonomi – prosegue Alessio Graglia – che stanno vivendo questo momento di difficoltà. Insieme riusciremo a far sentire la nostra voce. Ricordo l’appuntamento di domani sera a Pian di Nave a Sanremo alle ore 20:00, con l’opinionista Diego Fusaro e “Dilettanti allo sbaraglio””.

