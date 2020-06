Il centauro di 47 anni che, questa mattina, è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un tir sulla A10 verrà trasferito presso il Trauma Center, diretto dal dottor Luca Berardi. Nell’incidente l’uomo ha riportato una contusione addominale.

Incidente tra moto e tir in autostrada, 47enne ricoverato al Trauma Center