LA RARI RIPARTE PER L’ESTATE

Al via oggi l’Aquacamp ed i corsi di AquaFitness, da lunedì riprendono gli allenamenti

Nonostante la chiusura del piano vasca della Piscina Cascione, la Rari ha assicurato una vasca ai suoi clienti – posizionata all’esterno dell’impianto -.

E’ cominciato AquaCamp: il camp estivo per ragazzi e ragazze dai 5 ai 14 anni. Un concentrato di sport, attività, laboratori e divertimento per i più giovani, ai quali verrà consegnato una coloratissima mascherina personalizzata. Dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 17:30.

Per maggiori info o iscrizioni basterà contattare lo 0183 650353 oppure passare dalla segreteria della Piscina Cascione.

Non solo, oggi (per l’ora di pranzo) sono ripartiti i corsi di AquaFitness. Le lezioni saranno tenute dal lunedì al venerdì, prevedendo due turni giornalieri: alle 13 ed alle 18:15.

Per partecipare, è obbligatoria la prenotazione dato il numero limitato di posti. Le modalità sono identiche a quelle già descritte per l’AquaCamp: si potrà contattare il numero telefonico 0183650353 oppure passare dalla segreteria della Piscina Cascione.

Da lunedì 22 giugno, inoltre, cominceranno gli allenamenti delle squadre di Nuoto e Pallanuoto che, grazie a questa sessione estiva, potranno riprendere confidenza con l’acqua in vista della nuova stagione e di eventuali rassegne organizzate dalla Federazione nella bella stagione.

Per favorire le attività e pubblicizzare il movimento sportivo nella nostra città, la Rari sta anche lavorando per installare un campo in mare, in zona Borgo Peri.

Tutte le attività verranno praticate seguendo le linee guida in materia di prevenzione e contenimento dell’emergenza epidemiologica.