E’ direttamente il centrocampista nerazzurro, Davide Sancinito, a smentire l’indiscrezione emersa attraverso un social network sul suo probabile accordo con la società Vado F.C. per la prossima stagione. “Tengo a precisare che non c’è nulla di vero su quanto emerso nell’indiscrezione che mi vede già d’accordo con la società del Vado. Sono un giocatore dell’Imperia e sono molto felice di esserlo”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta