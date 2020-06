Coronavirus, in provincia di Imperia nessuna variazione per contagiati (214) e ricoverati (14). Lieve aumento per i sorvegliati a casA (DA 69 A 71)

Dati odierni 14 giugno 2020 DATI FLUSSO ALISA – MINISTERO TOTALE test effettuati 126.705 (+834) Positivi in Liguria 2028 (-10) POSITIVI PER PROVINCIA SAVONA 285 LA SPEZIA 60 IMPERIA 214 GENOVA 1467 altro/in fase di verifica 2 TOTALE 2028 Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 88 3 -6 ASL1 14 1 0 ASL2 22 1 0 Ospedale Policlinico San Martino 9 1 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 8 0 -1 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 22 0 -5 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 6 0 1 ASL4 Lavagna 1 0 0 ASL5 6 0 -1 Asintomatici 1.940 -4 Sintomatici 88 -6 isolamento domiciliare 155 5 GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 6.330 11 ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 71 ASL 2 102 ASL 3 131 ASL 4 45 ASL 5 49 Liguria 399 Schede decessi 1.519 (+3) Correlati