Da oggi riaprono i Giardini Botanici Hanbury e il Castello Doria di Dolceacqua.

I Giardini Botanici Hanbury saranno aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.00, ultimo ingresso ore 17.00 e dal 16 giugno seguiranno l’orario estivo dalle 9.30 alle 19.00, ultimo ingresso ore 18.00

Il Castello Doria di Dolceacqua sarà aperto tutti i giorni con il seguente orario: 10/13 e 14.30/17.30.

“Sostenete i Giardini Botanici Hanbury e il Castello Doria regalandovi un momento in mezzo alla Natura e alla Cultura” dicono i responsabili della Cooperativa Omnia.

“Per molti giorni, per molte miglia, con molte spese, per molti paesi, sono andato a vedere il mare.

Ma a due passi da casa, quando ho aperto gli occhi, non ho visto una goccia di rugiada, sopra una spiga di grano”. R. Tagore