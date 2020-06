“Con l’apertura della strada segniamo finalmente la ripartenza per Monesi e ognuno dovrà fare la sua parte per arrivare a questo fondamentale obiettivo per tutta la vallata” – afferma l’assessore regionale Marco Scajola presente oggi a Monesi per la riapertura della strada di collegamento. Nel mese di giugno il bypass sarà aperto nel fine settimana poiché negli altri giorni andranno avanti i lavori di completamento della strada, lavori interrotti nei mesi scorsi a causa dell’ emergenza Coronavirus. ” Sono molto contento, è stato un periodo impegnativo e difficile, ma era troppo importante arrivare alla riapertura della strada – continua l’ assessore regionale Marco Scajola. Come Regione Liguria abbiamo finanziato interamente i lavori per una cifra di circa 3 milioni di euro e continueremo a fare la nostra parte per collaborare al rilancio di Monesi e di tutto il comprensorio. Ma ogni ragionamento di futuro e di prospettiva doveva ripartire dalle infrastrutture e dal collegamento stradale determinante per la vivibilità di tutta la vallata. Oggi è un giorno importante, ma il lavoro non finisce qui, anzi, continua con maggiore determinazione e voglia di fare” – conclude l’assessore regionale Marco Scajola.

