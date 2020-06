Due nuove sedi per Forza Italia nel Ponente ligure a Ventimiglia e Savona. L’annuncio è stato dato coordinatore regionale del partito, Carlo Bagnasco, al termine di due giorni di incontri nelle province di Imperia e di Savona.

“Con queste due nuove sedi rafforziamo la presenza di Forza Italia in Liguria – spiega Bagnasco – In questi due giorni trascorsi nel Ponente ho potuto toccare con mano la disponibilità e la volontà di tante persone di contribuire al lavoro di riorganizzazione e di rilancio di Forza Italia. D’intesa con i coordinatori provinciali di Imperia e di Savona, Simone Baggioli e Marco Melgrati stiamo nominando i nuovi coordinamenti cittadini in tanti Comuni”.

