Torna dopo il Lockdown il mercato del venerdì di Ventimiglia con la nuova disposizione dei banchi anche in via Veneto per le norme anti Covid-19. In questo momento le persone presenti stanno rispettando l’obbligo di mascherina sul volto anche mentre passeggiano tra i banchi discreta ma numerosa la presenza di forze dell’ordine che vigilano tra le fila dei banchi

Polemiche ci sono molti esercenti soostati in via Veneto non sono contenti della soluzione adottata e qualcuno non ha nemmeno montato il proprio banco anche tra gli altri banchi comunque il malumore è abbastanza diffuso