“Ho appreso con stupore delle dimissioni del consigliere di minoranza Paolino”– afferma il sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi – “Il consigliere Paolino ha avuto una lunga ed onorata carriera politica, dobbiamo ringraziarlo per il suo impegno pluriennale per la città. Come amministrazione abbiamo trovato molte pratiche iniziate dalla Giunta Giordano che, con senso di responsabilità, abbiamo migliorato e portato avanti per il bene di Vallecrosia, aumentando notevolmente il numero di bandi vinti, che attualmente sono 13, un numero importante in soli due anni di amministrazione. I finanziamenti consentiranno non solo di migliorare la vivibilità, ma di creare un volano economico per le attività della nostra città e dare a Vallecrosia , finalmente, un’identità chiara. Nell’ultimo anno Paolino è stato l’unico consigliere di minoranza a svolgere il suo ruolo muovendo critiche costruttive alla maggioranza e non fomentando polemiche infondate per un po’ di visibilità. Come sindaco mi auguro che chi gli subentrerà prosegua con questo stile e non si appiattisca su altre posizioni.”

