È stata presentata oggi “In Liguria Puoi”, la maxi campagna di promozione turistica in tutta Italia fortemente voluta da Regione Liguria e dall’Agenzia di promozione turistica In Liguria.

Una grande iniziativa che porterà l’offerta del made in Liguria all’attenzione dei lettori di grandi tesate giornalistiche, ma anche dei video spettatori e radio ascoltatori, con particolare attenzione per il mercato italiano, che in quest’estate 2020 sarà quello più importante. Il finanziamento complessivo è di 800mila euro, frutto di una riprogrammazione dell’attività dell’Agenzia, focalizzando l’attenzione su questo momento fondamentale di rinascita, con risorse che erano già previste per la promozione turistica.

“La Liguria è la meta naturale delle vacanze per il nord Italia – afferma il presidente della Regione Giovanni Toti – lo è sempre stata e lo è ancora di più in questo momento in cui molte persone vorranno trascorrere qualche giorno di relax senza allontanarsi troppo da casa. Durante il lockdown siamo stati i primi a realizzare uno spot per promuovere i nostri sapori, da gustare a tavola nelle proprie case. Subito dopo, siamo stati i primi a riaprire gli stabilimenti balneari, erogando bonus per le assunzioni ed elaborando linee guida anche per la ristorazione e le strutture ricettive. Adesso è il momento di ripartire, in piena sicurezza, puntando sul turismo di prossimità: chi ama la Liguria può tornare a trovarci, per riscoprire le nostre spiagge e il nostro splendido mare, premiato anche quest’anno con il record di bandiere blu, i nostri panorami mozzafiato, i nostri sentieri e il nostro bellissimo entroterra. Questo – conclude il presidente Toti – è il messaggio che vogliamo trasmettere: la bellezza, in Liguria, è a due passi da casa”.

“Si tratta di un investimento che consentirà di promuovere in tempi brevissimi la stagione estiva – conferma Giovanni Berrino, assessore regionale al Turismo – è importante non solo avere attivato risorse di così grande rilievo, ma anche averle rese disponibili prestissimo. A pochi giorni dall’avvio delle riaperture delle strutture ricettive, dei negozi e dei ristoranti, siamo pronti ad attuare una grande promozione delle nostre bellezze e della nostra capacità di accoglienza”.

Si tratta, dunque, di un impegno concreto per sostenere il settore più importante dell’economia regionale, come rileva Pietro Paolo Giampellegrini, commissario straordinario di Agenzia In Liguria: “La campagna avrà una diffusione straordinaria: 90 testate tra riviste di settore e quotidiani generalisti, redazionali e speciali dedicati alla Liguria, ma anche radio, quotidiani online, social e TV. Una campagna che vuole raggiungere tutti gli italiani. Le prime uscite inizieranno questo weekend e la copertura andrà avanti fino a fine settembre”.

“Genova città e Genova come area metropolitana – aggiunge il sindaco di Genova Marco Bucci – stanno facendo tutto il possibile per rispondere alle particolari esigenze alle quali siamo chiamati a causa dell’emergenza che stiamo attraversando, siamo pronti ad ospitare i turisti al meglio! Grazie a questa imponente campagna di promozione potremo convincere tanti italiani che ancora non conoscono le bellezze del nostro territorio a scoprire la Liguria. Quest’estate abbiamo l’occasione di apprezzare al meglio l’Italia, le straordinarie e uniche bellezze che solo il nostro Paese sa offrire. E pensiamo a noi: Genova è una città ricca di storia, arte, cultura e la sua area metropolitana permette di spaziare da un entroterra straordinario e ricco di opportunità per gli amanti della natura e dello sport, fino alle riviere con il loro mare e i loro borghi incantevoli carichi di suggestioni che solo noi possiamo regalare”.

Nella strategia adottata si punta a conquistare in particolare il mercato del turismo italiano e delle aree di Nizza e Marsiglia, zone di confine che rappresentano tradizionalmente un mercato di riferimento. In una stagione particolare in cui non saranno gli stranieri, come è sempre avvenuto, a garantire i grandi numeri in arrivi e presenze, l’incoming parlerà soprattutto italiano. Il messaggio che verrà diffuso sui media di tutto il Paese racconterà di una Liguria bellissima, in cui si può godere delle cose semplici; una meta dalle infinite possibilità. Mai come in questo momento si è compreso il valore assoluto della semplicità, in Liguria puoi vivere una vacanza all’insegna della lentezza, dell’attività all’aria aperta, di un tempo di qualità davanti ad un panorama unico e in un luogo sicuro.