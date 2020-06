Via libera alla riapertura dal 19 giugno di congressi, grandi eventi fieristici, sale da gioco e discoteche. Dopo l’apertura già decisa del Casino di Sanremo a far data dal 16 giugno, la riapertura del commercio al dettaglio su aree pubbliche e dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza da 0 a 17 anni, oggi Regione Liguria ha emanato una nuova ordinanza per tutto il territorio regionale con cui dare il via a nuove aperture delle attività economiche e produttive per entrare pienamente nella Fase 3. Dopo aver deciso, accanto all’riapertura del Casinò di Sanremo anche le aperture delle sagre e di altri eventi e manifestazioni, nel rispetto della verifica della situazione epidemiologica sul territorio, sulla base dei dati forniti da ALISA e dopo le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni che riguardano i congressi, i grandi eventi, le sale da gioco e le discoteche, oggi la nuova ordinanza regionale prevede l’apertura di grandi eventi fieristici e lo svolgimento di prove di concorso per le pubbliche amministrazioni secondo linee guida che tengono conto della situazione sanitaria.

“Abbiamo voluto anticipare alcune aperture – spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – rispetto anche alla scadenza del dpcm del governo e nel pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione, per far ripartire il prima possibile la nostra regione e le sue attività, non lasciando indietro nessuno”. Accanto alle sagre, ai congressi, alle sale da gioco e alle discoteche sono confermate le aperture delle attività di formazione da realizzarsi nei differenti contesti, sia in aula, che nei laboratori e nelle imprese, compresi gli esami finali, le attività di verifica, di accompagnamento e di tutoraggio e orientamento, oltre ai percorsi di formazione continua erogati nell’ambito del sistema educativo regionale. L’ordinanza è stata presentata questa sera nel consueto punto stampa sul coronavirus da cui è emerso un trend ulteriormente positivo che conferma la discesa dell’epidemia.

APP IMMUNI

Nella Asl 3 per la prima volta in Liguria tre soggetti positivi al #COVID19 si sono registrati e hanno inserito l’alert nella app #Immuni. “Saranno avvisati tutti coloro con cui hanno avuto contatti – ha detto il presidente Toti – Si tratta di uno strumento in più per tracciare il contagio”.

AUTOSTRADE

“Oggi è stata una giornata molto critica – ha ribadito il presidente Toti – anzi direi drammatica per la nostra regione e la nostra rete autostradale. Avevamo chiesto più volte al Ministro di mettere mano alla sicurezza della nostra rete, ma questo doveva essere fatto con sensatezza. Pensare di curare le nostre autostrade nei due mesi estivi in questo modo credo possa fare un danno importante. Non esiste infatti che a due anni dalla tragedia di ponte Morandi si sia ancora in questa situazione. Per questo abbiamo chiesto urgentemente al Ministro della Infrastrutture di farci sapere come intendono agire per rimediare, tenendo conto che nessuno ha mai discusso con noi del piano e che, a questo punto la cura non è migliore della malattia”.

SCUOLA

L’assessore all’istruzione Ilaria Cavo ha illustrato il documento adottato dalla Conferenza delle Regioni che fissa punti imprescindibili per riportare i ragazzi nelle scuole a settembre.

“Ci siamo espressi sulle fasi di ingresso e di uscita dalla scuola escludendo lo scaglionamento per classi – ha sottolineato – È previsto ingresso e uscita con il distanziamento di un metro, ma non frazionamento delle classi. Per questo abbiamo chiesto un rafforzamento del personale non docente nelle scuole e posto come misura per il distanziamento degli alunni i due metri quadri di spazio compreso il banco a garanzia del ragazzo. Per il consumo del pasto ci siamo espressi in modo chiaro affinché ci siano regole trasparenti, ma consentendo il consumo a scuola”.

“Sulla didattica a distanza – ha continuato Cavo – la tendenza è quella di non ammettere la distanza né per il primo ciclo scolastico, né per il secondo grado. La posizione delle regioni è stata quella di escluderla perché si vuole ripartenza in presenza. È stato posto poi il distanziamento della cattedra rispetto alla prima fila di banchi per permettere il distanziamento del docente del docente dagli alunni senza ulteriori complicazioni.

Ed è stato stabilito di evitare l’uso di mascherine per tutti gli alunni. La proposta è prevedere uso mascherine per ingresso e uscita e in movimento, ma di escludere l’uso al banco durante l’ora di lezione. Anche per l’educazione fisica si è rimandato ai protocolli condivisi per le discipline sportive”.

FRAMURA

Pronto a ripartire il piccolo borgo di Framura, come conferma il suo sindaco Andrea Da Passano. Grazie anche a nuove risorse del bilancio comunale per circa 100.000 euro stanziate a favore degli operatori economici. “Contiamo di recuperare risorse – spiega il sindaco Da Passano – da destinare agli operatori economici e anche al controllo degli accessi alle spiagge, attraverso accordi con gli stabilimenti balneari, con la polizia municipale, e con steward per il loro presidio. Per questo prevediamo anche assunzioni temporanee perché l’obiettivo è fare in modo di accogliere i turisti e affrontare al meglio la stagione estiva. Ringrazio Regione Liguria per il ruolo di coordinamento che sta svolgendo al meglio e per la vicinanza al territorio e anche per le sue campagne di promozione turistica che contribuiscono ad accendere i riflettori sulla nostra splendida regione”.

ALBISSOLA MARINA

Anche Albisola Marina si sta preparando ad affrontare al meglio la Fase 3 riaprendo le sue attività. Domani riapriranno le ultime spiagge che erano ancora chiuse. “Dalla prossima settimana contiamo di aprire completamente le aree giochi per bambini – spiega il sindaco Gianluca Nasuti – tenendo conto sempre delle regole imposte dall’epidemia, per tornare il più possibile alla normalità. Abbiamo anche messo in campo nuove forze per favorire l’accesso alle spiagge con l’opportuna vigilanza e i controlli. A Regione Liguria chiediamo, il più possibile, aiuti economici e di continuare l’azione coordinata sul territorio”.

MATTEO BASSETTI RESPONSABILE DIPARTIMENTO MALATTIE INFETTIVE SAN MARTINO

“Si chiude la sesta settimana dopo la riapertura del 4 maggio e dalla settimana scorsa a oggi non vi è stato nessun ricovero di Covid proveniente dal pronto soccorso – ha sottolineato Bassetti – Non dobbiamo dimenticarci che nel numero dei contagiati ci sono molti soggetti asintomatici, per cui anche se continuano a esserci non vuol dire che ci siano nuovi ricoveri. Non avere un implemento di ricoveri è il parametro più importante. Sappiamo come ci trovavamo con le terapie intensive . Oggi al San martino vi è un solo paziente in terapia intensiva e dalla settimana prossima mi auguro di avere una rianimazione covid free. Oggi noi non guardiamo solo al numero dei decessi perché il numero di decessi ce li portiamo dietro anche da prima. Al san martino da 4 settimane non arriva più alcun paziente da terapiae intensive. I numeri della nostra città ci dicono che il virus ha perso forza. Si tratta di numeri incoraggianti incoraggianti che non devono far scendere l’attenzione. A questo punto servono tre cose: il distanziamento fisico, la mascherina e il lavaggio delle mani così ci potremmo avviare a quell’indice di contagio zero nel giro di qualche settimana”.