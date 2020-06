Pronte per la prova costume? Se la risposta a questa domanda è no, specialmente dopo il recente lockdown, non scoraggiatevi. Se avete fatto una dieta restrittiva ed un estenuante esercizio fisico per poi andare incontro al fastidioso effetto yo-yo (ossia la perdita di peso e la sua subitanea ripresa), è il momento di passare al dimagrimento InfraBaldan 3.0 “la cabina dei chili”. Sono sufficienti poche sedute settimanali per sbloccare e riattivare il metabolismo aerobico e di seguito bastano alcune sedute per mantenere i più che soddisfacenti risultati ottenuti.

Non si tratta dell’ultima moda per perdere peso. Alle spalle del metodo InfraBaldan ci sono gli oltre 25 anni di studi del suo inventore, l’Ing. Fabio Marchesi. A ciò si aggiungono le pubblicazioni dell’International Journal of Obesity, che dimostrano la validità scientifica di questa innovativa tecnologia. Essa mette insieme il movimento personalizzato della cyclette (si possono regolare ritmo e freno in autonomia tramite l’apposito schermo) con gli infrarossi, i quali riscaldano i tessuti adiposi. “La cabina dei chili” è collegata con il battito cardiaco della cliente onde evitare sforzi eccessivi. Anzi, i 40 minuti di pedalata avvengono in totale relax, ascoltando musica o guardando un programma di intrattenimento e sono abbinati a piacevoli tisane e creme.

Il dimagrimento avviene soprattutto nei punti critici. L’InfraBaldan, infatti, rieduca il metabolismo aerobico, che si trova alla base del benessere psico-fisico della persona, ma che la sedentarietà della vita moderna tende a rallentare o addirittura ad addormentare. Attraverso un movimento moderato e costante, però, è possibile risvegliarlo, così invece di accumulare grassi, li si bruciano 24 ore su 24. In pratica si utilizza il grasso come fonte di energia, eliminando la necessità di diete drastiche. Di conseguenza l’appetito si riduce, mentre si innesca un processo virtuoso, che conduce al peso forma.

Diverse sperimentazioni hanno messo in luce che in generale la salute migliora e che l’InfraBaldan è adatto sia agli sportivi che ai pigri ed anche ai bambini. Se un Italiano su due è in sovrappeso, tale fenomeno negativo è in crescente aumento tra i più piccoli, come è stato rilevato dall’Osservatorio nazionale sulla salute e dall’Organizzazione mondiale della Sanità, che ha lanciato un nuovo allarme in occasione dell’Obesity Day. “La cabina dei chili” scolpisce e tonifica il corpo e produce una sensazione di benessere, che attiva la felicità e porta ad un miglioramento dello stile di vita.

