Dopo quella dell’ANPI e dell’Associazione Nazionale Magistrati, arriva la Solidarietà anche dal “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione”. «Esprimiamo la nostra massima Solidarietà al Dott. Eugenio Albamonte, Pubblico Ministero che sta conducendo a Roma indagini su Casa Pound da cui è stato attaccato e minacciato con le frasi come: “I nemici vanno abbattuti senza alcuna pietà, sempre.” È un dovere civico non lasciare soli i Magistrati che portano avanti indagini pericolose, tanto meno farli sentire isolati» – commenta Aleksandra Matikj, Presidentessa del Comitato – «In Italia, siamo stati i primi ad aver denunciato CasaPound, nel 2018 accusati di aver violato le leggi che impediscono la ricostituzione e l’apologia del partito fascista, ma la Procura di Genova, con a capo il procuratore Francesco Cozzi, ha sempre stranamente archiviato tutto. Spero che a Roma invece la Magistratura punisca i crimini commessi da questo gruppo di estrema Destra che, bene ricordo, le autorità giudiziarie genovesi hanno incredibilmente tutelato davanti alle frasi come: “Viva il duce”, “Io sono fascista”, “Siamo orgogliosi di rappresentare il fascismo”, oppure contro noi Migranti come: “… ora cadono le teste…”. Furono lasciate tranquillamente impunite pure le inaccettabili parole come “negra” per Cecile Kyenge, e “puttana” per Laura Boldrini. Oggi andrebbe ricordato quanto insegnatoci da Giacomo Matteotti cioè che il fascismo non è un’opinione ma un crimine e che sarebbe il caso che il Governo Conte proteggesse con la scorta chi rischia la propria vita per garantire all’Italia un sistema di giustizia onesto e pulito.»

