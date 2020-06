Una bella notizia per i più piccoli: l’11 giugno verranno riaperti al pubblico i parchi, i giardini e le aree verdi del Comune di Bordighera; il Sindaco Ingenito ha oggi firmato in merito l’ordinanza numero 35.

“Prima di prendere questa decisione abbiamo voluto essere certi di poter garantire le opportune condizioni di sicurezza. Oggi siamo in grado di restituire spazi e opportunità di svago grazie alla preziosa collaborazione con la Protezione Civile, che su incarico del Comune effettuerà ogni sera la sanificazione di tutte le aree giochi del territorio cittadino. E’ un importante atto di prevenzione, che già viene compiuto quotidianamente sui marciapiedi davanti a supermercati e farmacie e che non potevamo trascurare nei luoghi dedicati ai bambini.” commenta Vittorio Ingenito.

L’accesso sarà consentito tutti i giorni dalle 8.00 alle 22.30 (alle 23.00 per le aree sul lungomare Argentina e per quella presente in corso Europa); le operazioni di sanificazione saranno effettuate dopo la chiusura. Obbligatorio l’indosso della mascherina e il mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro; vietate le attività di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti e l’utilizzo dei giochi per bambini da parte dei maggiori di 14 anni. E’ in corso di predisposizione cartellonistica ad hoc, in italiano ed in inglese, che sarà posta presso le aree giochi attrezzate per ricordare le norme di fruizione; per i trasgressori sono previste sanzioni da 400 euro a 3.000 euro.

“Sarà una vera gioia vedere i bambini divertirsi di nuovo con scivoli, altalene e giostre: è fondamentale per il loro benessere fisico e psicologico dopo mesi in cui le loro possibilità di movimento e socializzazione sono state fortemente limitate. D’altra parte il momento è ancora incerto e richiede scrupolo e attenzione per non vanificare tutti gli sforzi compiuti; per questo faccio appello al senso di responsabilità individuale affinché tutti coloro che vorranno accedere ai parchi giochi e ai giardini siano certi delle buone condizioni di salute proprie e dei bimbi accompagnati.” dichiara il primo cittadino. “Desidero infine esprimere il mio grazie alla Protezione Civile per l’indispensabile supporto che, anche in questa occasione, ha offerto al Comune di Bordighera.”