Per le code in autostrada provocate dai cantieri delle gallerie, è saltata la seduta del Consiglio regionale della Liguria. La coda sulla A10 è arrivata a 13 km di lunghezza tra Varazze e Genova Pra’ a causa della chiusura di un tratto e di una uscita obbligatoria. Molti altri consiglieri che abitano a ponente di Genova sono rimasti fermi insieme ad altri centinaia di automobilisti per la ritardata apertura di un tratto per il prolungarsi dei lavori in una galleria. Da settimane la Liguria vive il disagio provocato da oltre 60 cantieri. “Molti consiglieri non riescono a raggiungere l’aula, la seduta salta ” spiega il presidente del Consiglio ligure Alessandro Piana all’Ansa.

Correlati