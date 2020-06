La Corte di appello di Firenze non ha creduto che sia morta mentre scappava da un tentativo di stupro, Martina Rossi, 20enne imperiese, che il 3 agosto 2011 precipitò dai balconi di un hotel di Palma di Maiorca (Spagna). I giudici hanno assolto gli imputati Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, accusati di tentata violenza sessuale di gruppo. “Martina non c’è più, e anche la giustizia non c’è più – commenta Bruno Rossi, padre di Martina – Sono arrabbiato, l’assoluzione vuol dire infangare l’onore di Martina, vuol dire sostenere che è volata giù da sola”.

