La Corte d’Appello di Firenze ha assolto “perchè il fatto non sussiste”, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, 29enni di Castiglion Fibocchi (Arezzo) imputati per la morte di Martina Rossi, la 20enne imperiese precipitata dal terrazzo di una camera di albergo a Palma di Maiorca, in Spagna, il 3 agosto 2011. In primo grado Albertoni e Vanneschi erano stati condannati dal Tribunale aretino a 6 anni per tentata violenza sessuale. Per il sostituto procuratore generale Luciana Singlitico, Martina sarebbe caduta dal terrazzo nel tentativo di sfuggire a una violenza sessuale.

