Assolti in appello i tre imputati di tentata violenza sessuale nei confronti di Martina Rossi la studentessa di Imperia che per sfuggire al tentativo di stupro precipitò dal balcone dell’albergo dove alloggiava a Palma di Maiorca il 3 Agosto 2011

Sgomento nei genitori della povera ragazza non c’è più giustizia non c’è più Martina non c’è più niente queste le parole del padre all’Agenzia AnsA