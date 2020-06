“Ringrazio, a nome di tutta la Città, Marco Garzoglio; il suo è un gesto d’amore, per cui sono profondamente grato.” conclude il primo cittadino.

“La passerella, distrutta dalla mareggiata di fine 2018, occupa un posto speciale nei ricordi di chi ama Bordighera e, negli anni, ha assunto un forte valore simbolico che l’ha resa parte integrante dell’immagine della Città; guardare quello scorcio così come è oggi suscita una sensazione di mancanza che era impossibile non pensare di colmare.” commenta il Sindaco Ingenito.

Si aggiunge un importante tassello nell’intervento di sistemazione dei percorsi e degli spazi che circondano l’area di Sant’Ampelio, a Bordighera: la Giunta Comunale ha infatti approvato, nella seduta dell’8 giugno, il progetto per la ricostruzione del pontino tra gli scogli innanzi alla Chiesetta.

Bordighera, progetto per la ricostruzione del pontino tra gli scogli davanti alla Chiesetta di Sant’Ampelio