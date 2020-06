Sull’Autofiori il traffico è rimasto bloccato, dalle 18.30 alle 20 per un tamponamento tra un’auto, un furgone e un tir nell’ultima galleria prima della barriera dell’A10, a Ventimiglia. Le tre persone sull’auto sono rimaste ferite- La più grave dei quali ha riportato un trauma cranico ed è stato portato in elicottero al “Santa Corona” di Pietra Ligure. L’elisoccorso è atterrato sull’A10 alla barriera. Gli altri due feriti hanno riportato traumi agli arti e sono stati accompagnati al Borea di Sanremo,

