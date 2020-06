I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di La Spezia hanno proceduto nei giorni scorsi alla consegna di 130.000 flaconi di Gel Igienizzante alla Protezione Civile della Liguria.

La merce, destinata all’esportazione verso gli Stati Uniti, è stata requisita nel porto spezzino su ordine del Commissario straordinario per l’emergenza in quanto la sua permanenza sul territorio nazionale è stata ritenuta essenziale per affrontare le prossime fasi della crisi.

La Protezione Civile della Liguria provvederà alla consegna del Gel Igienizzante all’Ospedale Sant’Andrea di La Spezia e ad altre Strutture Ospedaliere della Regione Liguria.

Prosegue senza sosta l’impegno dell’Agenzia nell’assicurare, in attuazione delle misure straordinarie di contenimento del rischio disposte dal Governo, la messa a disposizione in tempo reale di forniture destinate a combattere l’emergenza sanitaria da COVID-19.

Correlati