Torniamo a goderci le camminate all’aria aperta!

Ricominciamo l’esplorazione delle nostre montagne partendo da una delle classicissime del CTE delle Alpi Liguri: la fioritura dei rododendri.

Si ripercorrerà, partendo da Monesi di Mendatica, il sentiero che costeggia le sorgenti del Tanarello per raggiungere Passo Garlenda e fare il pieno di colore.

I consigli della guida: indossare abbigliamento moderatamente caldo adatto alla condizione climatica primaverile in alta quota, scarponcini da montagna impermeabili; eventuali snacks per sopperire al dispendio energetico.

Quota di partecipazione: ESCURSIONE 10€ (8€ se già tesserati CTE per la stagione 2020) – PRANZO AL SACCO a carico del partecipante

Viste le nuove direttive per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 anche le nostre escursioni, come tutte le attività da praticarsi all’aperto, devono sottostare a nuove regole! Prima di venire in escursione con noi prendi visione del regolamento disponibile sulla nostra pagina Fb Brigì Cooperativa di Comunità

Nuove regole, stesse emozioni!

Per informazioni e prenotazioni contattate:

338 30.45.512

brigi.cooperativa@gmail.com