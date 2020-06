Un turista di 59 anni è morto a Vernazza (La Spezia) dopo esser scivolato da un pendio di circa 13 metri finendo in un torrente. L’uomo stava effettuando un’escursione con la moglie quando ha visto delle piante sull’altro versante. Ha scavalcato un recinzione ma è scivolato cadendo e morendo sul colpo a causa del forte trauma.

Turista di 59 anni muore dopo essere caduto in un torrente durante un’escursione