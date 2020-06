Un incendio è divampato in uno scantinato di una palazzina in Corso Inglesi a Sanremo e 9 persone, tra cui alcuni minorenni dai 3 ai 15 anni, sono finite in ospedale per un principio di intossicazione. Una spessa coltre di fumo ha invaso la tromba delle scale. Le fiamme sarebbero state provocate da un corto circuito.

