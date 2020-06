In questi giorni stiamo assistendo ad un grande dibattito sulle modalità di ripartenza delle scuole a settembre. Ma davvero la scelta è solo tra mascherine o plexiglass?

Noi al riguardo abbiamo due buone notizie: il Corso sull’Educazione in Natura, patrocinato da Legambiente e dal Comune di Sanremo, che era stato programmato per il 29 marzo, si terrà ON LINE il 19 e 20 giugno ed è stato ACCREDITATO MIUR. E’ vero che siamo stanchi di schermi ma, vi garantiamo, che sarà tempo speso bene!

Cos’è l’Asilo nel Bosco? Cos’è la Piccola Polis? Sono un progetti pedagogici rivolti ai bambini dai 2 ai 16 anni nei quali grande attenzione viene data agli aspetti emotivi e relazionali dei bambini e degli educatori, attraverso la creazione di una comunità educante.

Cosa c’entra quindi la natura? C’entra, eccome. Partendo da solide basi neuroscientifiche, si propone una quotidianità scolastica quasi per intero all’aria aperta.

I bambini e i ragazzi, in questo approccio imparano in maniera dinamica: facendo, attraverso diverse esperienze che stimolano la curiosità, l’immaginazione, l’autonoma e la creatività.

E’ una bella novità che vorremmo portare nella nostra zona! Ma tanto bella che la si può comprendere appieno solo ascoltando le parole di chi per primo in Italia ha portato avanti questa brillante intuizione.

Il relatore è lui: Paolo Mai, fondatore dell’Asilo nel Bosco di Ostia Antica.

Chi è? Beh, è appunto, è il cofondatore dell’Asilo nel Bosco (scuola infanzia) e della Piccola Polis (scuola primaria), è diplomato in Neuroeducazione ed educazione emozionale presso l’Università di Cordoba in Argentina. Ex attivista di Greenpeace, è coautore di “L’asilo nel bosco. Un nuovo paradigma educativo” (edizioni Tlon, 2016). Tiene seminari e conferenze su educazione in natura e neuroeducazione in tutta Italia.

Di cosa si parleremo? Il titolo del seminario è “Neuroscienze ed Educazione in Natura: le frontiere di una Nuova Pedagogia”, e sì, parleremo tanto, e ci conosceremo! Siamo in tanti in zona a desiderare un nuovo approccio pedagogico.

A chi è rivolto? Non è solo ai sognatori (!) ma soprattutto ad educatori e genitori e per chi lavora nella scuola tradizionale: non mancheranno gli spunti concreti e le possibilità di cambiare un pochino, un passetto alla volta.

Non ci sono motivi per perderlo! Venite il bosco è grande!

