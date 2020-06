“Si tratta di una riunione molto importante e saggiamente ANCI ha deciso di estendere l’invito ai competenti assessori dei Comuni Capoluogo di provincia. Semplificare le procedure in materia di edilizia e urbanistica è un tema di cui si dibatte da tempo. La crisi gravissima che stiamo attraversando a causa dell’emergenza sanitaria ci impone di passare ai fatti. Il ruolo dei Comuni sarà senz’altro determinante in questo processo di cambiamento e semplificazione”, commenta il vice sindaco Fossati.

L’incontro, che si terrà martedì prossimo in modalità videoconferenza, ha lo scopo di approfondire le proposte di ANCI su contratti pubblici, edilizia ed urbanistica, anche alla luce delle principali novità del DL Rilancio in materia.

Sarà presente anche il vice sindaco e assessore all’Urbanistica del Comune di Imperia, Giuseppe Fossati, al tavolo nazionale convocato da ANCI per discutere di semplificazioni in materia di appalti e procedure edilizie.