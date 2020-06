Siltta a settembre il processo per assenteismo nei confronti di 16 dipendenti ed ex dipendenti del Comune di Sanremo rinviati a giudizio lo scorso gennaio. La prima udienza era fissata per l’8 giugno, ma l’emergenza Coronavirus ha reso necessario un rinvio, Resta alto il rischio che intervenga la prescrizioni prima della sentenza di primo grado. I fatti contestati risalgono al 2014, la prescrizione è di 7 anni e mezzo, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

