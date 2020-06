A Genova Quinto è stato ritrovato e recuperato il corpo del 20enne disperso da ieri pomeriggio al largo della spiaggia di Murcarolo. A ritrovare Zakaria Es-Sarsari, arrivato da Novi Ligure insieme ad altri amici, sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco. Il giovane si era tuffato in acqua, anche se il mare era agitato, insieme ad altri amici: le onde li avevano spinti al largo e non erano riusciti a tornare a riva. Un bagnino di 18 anni, libero dal servizio, era riuscito a recuperare un ventenne, tenendolo a galla fino all’arrivo dei soccorsi. Un altro ragazzino si era salvato da solo.

Ritrovato il corpo del ragazzo di 20 anni morto mentre faceva il bagno in mare