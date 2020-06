Il sindaco Gaetano Scullino ha deciso che a Ventimiglia le mascherine saranno obbligatorie sino al 31 luglio. Bisogna usarle nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, compresi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire con continuità il mantenimento della distanza di sicurezza durante gli spostamenti lungo i marciapiedi cittadini del centro e sul lungomare. Non sono obbligati ad usare la mascherine i bimbi con meno di 6 anni e le persone con disabilità.

