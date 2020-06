Sentenza Tar su ospedali Cairo e Albenga, Ardenti (Lega): auspico ricorso al Consiglio di Stato, occorre difendere il futuro dei nostri presidi ospedalieri territoriali

“Stamane alcuni organi di stampa hanno riferito che i giudici del Tribunale amministrativo regionale hanno accolto il ricorso contro l’aggiudicazione della gara per gli ospedali di Cairo Montenotte e Albenga.

Auspico che Regione Liguria presenti ricorso al Consiglio di Stato, ma se si vuole davvero migliorare l’efficenza delle nostre strutture non lo si può fare mantenendo un sistema che impiega anni per aggiudicare un qualsiasi bando di gara.

Occorre difendere il territorio e andare avanti con il rilancio dei due ospedali savonesi”.

Lo ha dichiarato oggi il vice capogruppo regionale Paolo Ardenti (Lega).

“Probabilmente – ha aggiunto Ardenti – anziché preoccuparsi, come facciamo noi, per il futuro degli ospedali di Cairo Montenotte e Albenga, il Pd esulterà di fronte a questa notizia.

Tutti parlano di sburocratizzazione e di efficenza indicando il ‘Modello Genova’ ma solo con Lega al Governo quel modello di buonsenso è diventato una realtà. Ora si è trasformato in un semplice slogan.

Ricordo che per anni, in Liguria, la politica della sinistra ha tagliato fondi, chiuso ospedali, abbandonato la sanità territoriale.

A seguito dell’emergenza coronavirus si sono improvvisamente ‘svegliati’ e, al contrario di quanto avevano fatto in passato, hanno concesso in questa emergenza anche a Regione Liguria di aumentare le assunzioni di personale.

Peccato che per la chiusura delle Specialità adesso non ci sono medici da assumere e anche gli infermieri che potremmo oggi impiegare per potenziare i servizi distrettuali devono ancora terminare i loro studi.

Questo è il Governo dell’app Immuni ossia incapace di fare progetti utili e di aiutare le amministrazioni regionali in difesa del futuro degli ospedali sul territorio”.

Paolo Ardenti, vice capogruppo regionale Lega Nord Liguria – Salvini

PD: “SENTENZA TAR SU OSPEDALI CAIRO E ALBENGA, TOTI, VIALE E ALISA NON SANNO FARE LE GARE. STOP A TUTTE LE PRIVATIZAZZIONI IN SANITA’. DOPO GARA DESERTA ERZELLI E DISASTRO FELETTINO, ENNESIMA DIMOSTRAZIONE DI INCAPACITA’ DEL CENTRODESTRA LIGURE”

La notizia dell’accoglimento, da parte del Tar, del ricorso presentato dal Policlinico di Monza contro l’assegnazione degli ospedali di Cairo Montenotte e Albenga all’Istituto Galeazzi di Milano, dopo la gara indetta l’anno scorso da Alisa (che era già stata oggetto di un primo ricorso), è l’ennesima dimostrazione dell’incapacità della Giunta Toti. Volevano privatizzare gli ospedali liguri, scelta a cui ci siamo opposti considerandola profondamente errata e, per fortuna, non ci sono riusciti, collezionando una serie di brutte figure.

Ma il pasticcio del tentativo di privatizzazione di Cairo Montenotte e Albenga è solo la punta dell’iceberg di un modus operandi dilettantistico messo in campo dalla Giunta regionale. Ne sono una dimostrazione la gara per l’ospedale del ponente genovese a Erzelli andata deserta per ben due volte e il cantiere del Felettino della Spezia mai realmente partito, tanto che, dopo cinque anni di governo Toti-Viale, siamo alla revoca del contratto e al punto di partenza. Toti, Viale e Locatelli cambino mestiere, perché si sono dimostrati del tutto incapaci. Il PD è sempre stato contrario alle privatizzazioni volute dall’attuale Giunta ligure, ma il centrodestra non è stato neppure in grado di fare le gare. Le Regioni italiane che hanno risposto meglio all’emergenza Covid-19 sono quelle che hanno privatizzato meno la sanità. La sentenza su Cairo e Albenga è la migliore occasione per fermare tutto e cambiare rotta. Sospendano tutte le privatizzazioni sanitarie e consegnino, questa volta per davvero, un libro bianco al prossimo Consiglio regionale.

La Giunta regionale smetta di fare danni.

Gruppo PD in Regione Liguria

PD Savona

OSPEDALI ALBENGA E CAIRO MONTENOTTE, MELIS (M5S): “AL NETTO DELLE VICENDE GIUDIZIARIE, SIAMO AL COSPETTO DEL FALLIMENTO DELLA POLITICA SANITARIA TARGATA TOTI-VIALE”

“È la solita storia e francamente ormai la misura è colma: in Liguria, è in atto una guerra tra colossi della Sanità privata per aggiudicarsi una fetta della torta sanitaria regionale e a pagarne le conseguenze saranno ancora una volta i cittadini, che assistono inermi a queste schermaglie combattute sulla loro pelle. Questa mattina, infatti, il Tar ha accolto il ricorso del Policlinico di Monza: pomo della discordia, il bando per l’assegnazione della gestione degli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte, vinta a suo tempo dall’Istituto Galeazzi”, dichiara il consigliere regionale Andrea Melis.

“Avevamo più volte cercato di sensibilizzare la Giunta in merito: in via generale, la privatizzazione della Sanità non è mai la via maestra; nel particolare, il ricorso a suo tempo presentato dal Policlinico, al netto dell’esito odierno, avrebbe solo procurato ritardi e disservizi nell’erogazione delle cure di cui hanno bisogno i cittadini. Ora, se Regione dovesse assegnare la gestione dei due ospedali al Policlinico di Monza, c’è il rischio che la vicenda si trascini ulteriormente: il Galeazzi potrebbe presentare un controricorso al Consiglio di Stato del gruppo Galeazzi. Causando ulteriori disagi cui ormai avremmo voluto vedere porre in atto soluzioni: i nosocomi di Albenga e Cairo, oltre a essere sotto organico, sono fermi negli investimenti, con una programmazione sanitaria insufficiente”.

“Si rivaluti una volta per tutte la decisione di privatizzare, puntando sul pubblico. Sappiamo bene che i due ospedali, con l’entrata in campo dei privati, corrono il rischio di un impoverimento dei servizi essenziali (tra cui i Pronto soccorso) a favore di reparti assai più remunerativi. L’ostinazione con cui la Giunta persegue questa strada dimostra ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, che politica sanitaria targata Toti-Viale (con Locatelli) è fallimentare”, conclude Melis.

MoVimento 5 Stelle Liguria