Sanremo ieri pomeriggio ha fatto i conti con allagamenti e disagi alla circolazione provocati dalla pioggia. La frazione Suseneo era irraggiungibile per una frana sulla strada di accesso. Immediata la chiusura precauzionale per capire la portata dello smottamento e gli eventuali interventi da fare. Sempre a Sanremo un albero è caduto in corso Matuzia senza per fortuna colpire auto o persone di passaggio, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”,

