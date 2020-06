Amaie Energia comunica che a partire da lunedi 8 giugno avrà inizio sul territorio comunale di Sanremo la disinfestazione da zanzare e pappataci.

La disinfestazione contro insetti alati attraverso nebulizzazione avverrà a settimane alterne in orario notturno, dalla mezzanotte alle sei del mattino, per 5 notti a settimana secondo la divisione in comparti da ponente a levante del territorio comunale.

Il ciclo di disinfestazione verrà eseguito dall’ 8 giugno fino al 4 ottobre e si svolgerà nel territorio più urbanizzato del Comune di Sanremo e in zone raggiungibili dai mezzi con presenza di corsi d’acqua e/o vegetazione, e verrà segnalato con appositi cartelli.