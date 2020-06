Il Tar della Liguria ha accolto il ricorso del Policlinico di Monza contro l’assegnazione della gestione degli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte (Savona) all’Istituto Galeazzi. Si blocca l’iter di privatizzazione iniziato da Regione Liguria, che dovrà decidere se assegnare la gestione al Policlinico (rischiando un ricorso del Galeazzi al Consiglio di Stato) o annullare il bando e farne uno nuovo. La gestione, per una durata di 7 anni (prorogabili per altri 5), era stata vinta dall’Istituto Ortopedico Galeazzi contro l’unico concorrente il Policlinico di Monza.

privatizzazione di due ospedali in Liguria, il Tar accoglie il ricorso del Policlinico di Monza