Il comitato di quartiere di Latte a Ventimiglia perde la sua presidente Avv. Cristina Sismondini dimissionaria. il Comitato di Latte Int ende convocare le elezioni il prima possibile compatibilmente con l’emergenza Covid-19. Le votazioni e le candidature saranno aperte a tutta la cittadinanza residente la data e la modalità verrà comunicata in seguito

