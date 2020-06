Gli agenti delle Digos di Genova e Imperia hanno posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico Pasquale Nucera, 65enne, ex referente di Forza Nuova nel Ponente ligure e residente a Dolceacqua. Il gip Silvia Carpanni ha riconosciuto il reato di detenzione illegale di armi con l’aggravante delle finalità eversive e terroristiche. Per la Dda l’uomo sarebbe stato pronto a sostenere operazioni eversive: in una telefonata ipotizzava di mettere una bomba molotov alla sede dell’Anpi, come riporta “Il Secolo XIX”.

