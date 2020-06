A Ventimiglia si attende l’ok della Prefettura di Imperia per la riapertura del mercato settimanale in programma venerdì 12 giugno. Il Comune ha ridisegnato il mercato per i 370 banchi, mantenendone la maggior parte nella sede tradizionale. Lo svolgimento sarà consentito solo dopo l’acquisizione del parere favorevole del Comitato per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico della Prefettura, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

