Sulle autostrade liguri decine di cantieri sono stati aperti da Aspi per la manutenzione di viadotti e gallerie creando gravi disagi provocati da code e rallentamenti. In A10, in direzione Genova tra Arenzano e il bivio A10/A26, si è formata anche una coda di tre km per un tamponamento tra due tir e una macchina. Sempre in A10 coda tra Pegli e Genova Aeroporto. In A7 coda tra il bivio A7/A12 e Genova Bolzaneto per traffico intenso e coda in uscita a Genova Bolzaneto. Infine, in A26 coda di un chilometro tra Ovada e Masone per lavori.

Correlati