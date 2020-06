A Sanremo il pagamento del pagamento dell’acconto Imu 2020, la cui scadenza era fissata per il 16 giugno, è stata prorogata al 30 settembre. La giunta comunale ha rispettato uno degli accordi presi con i cittadini sul piano delle agevolazioni fiscali durante l’epidemia. Una misura straordinaria considerando che oltre l’80% dell’economia ruota intorno al turismo e al commercio, settori penalizzati pesantemente dal lockdown, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

