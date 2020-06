A Imperia una donna di 70 anni mentre stava attraversando la strada in via Trento assieme al suo cane è stata investita da un camioncino della Teknoservice. A causa dei traumi è stata trasportata in codice rosso al “Santa Corona” di Pietra Ligure. Sempre a Imperia, in viale Matteotti, una donna di 57 anni, in sella ad uno scooter, è andata a sbattere contro un’auto ed è stata portata in ospedale dalla Croce Rossa, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.

