Discoteche potranno riaprire non per ballare, ma per bere e mangiare ascoltando musica

A Genova le discoteche potranno riaprire non per ballare, ma per bere e mangiare ascoltando musica, rispettando le prescrizioni anti Coronavirus. “Il settore delle discoteche ha subìto negli ultimi decenni una profonda trasformazione che, nel tempo, ha portato una quota significativa di locali notturni ad indirizzarsi verso un’offerta più ampia rispetto alla sola idea di ballare” dice Ettore Bocciardo, presidente Silb Fipe di Confcommercio. Correlati