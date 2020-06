Nel “Rapporto sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2” sono contenute linee-guida e regole per bagnanti, gestori di lidi e sindaci per una frequentazione sicura delle spiagge. L’Iss sottolinea come non esistano concreti rischi di contagio di Coronavirus facendo il bagno: “Assume scarsa rilevanza il rischio correlato alla potenziale contaminazione delle acque da reflui o da escreti infetti presenti a monte dell’area di balneazione o diffusi da imbarcazioni. Le misure di controllo e monitoraggio a carattere ambientale e sanitario applicate in base alla normativa vigente, infatti, ma anche la suscettibilità del virus alle variabili ambientali rendono trascurabile il rischio”.

“Prenotare l’accesso agli stabilimenti (anche online), eventualmente per fasce orarie, in modo da prevenire assembramenti, e registrare gli utenti, anche per rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi, mantenendo l’elenco delle presenze per un periodo di almeno 14 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy”.

“Si raccomandano i gestori degli stabilimenti di controllare la temperatura corporea, ove possibile, del personale e dei bagnanti, con interdizione di accesso se questa risulta superiore ai 37,5°C”.

“Si enfatizza come la possibilità di contenere e controllare la diffusione di Covid-19 è fondamentalmente legata ai comportamenti individuali, soprattutto il distanziamento fisico, nel rispetto degli altri. Quest’ultima necessità può comportare in molti casi modalità di fruizione degli ambienti diverse rispetto alla prassi consueta, come il contingentamento degli accessi e l’adeguamento alle rigorose regole comportamentali, tra cui la responsabilità di vigilanza sul distanziamento, anche dei bambini”.

