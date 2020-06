“Il governo delle chiacchiere continua a dimenticare molte categorie. Tra le tante promesse fatte e non mantenute ci sono ancora i sostegni ai nostri lavoratori frontalieri, che si guadagnano da vivere passando il confine nazionale, ma poi pagano le tasse in Italia. E’ inaccettabile che questo esecutivo continui a ignorare la loro richiesta di aiuto”. Dichiarano in una nota la deputata Manuela Gagliardi e l’assessore regionale Marco Scajola, esponenti liguri di Cambiamo con Toti. “Abbiamo riproposto al decreto Rilancio gli emendamenti che permettano anche ai frontalieri di poter usufruire degli aiuti previsti per la crisi del coronavirus. Non dobbiamo lasciare indietro nessuno, soprattutto ora che bisogna rilanciare l’economia italiana e il benessere delle famiglie”.

