“Da quel tragico 14 agosto ormai sono passati quasi due anni. Se il Governo Conte non vuole ancora revocare le concessioni ad Autostrade per l’Italia, almeno imponga di fare bene e celermente i lavori, costi quel che costi. Inoltre, il Mit deve controllare che non si verifichino più i continui, forti disagi sull’intera rete autostradale ligure. Nel frattempo, autostrade gratis da Sarzana a Ventimiglia senza distinzioni”.

Lo hanno dichiarato oggi il presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria e consigliere regionale Alessandro Piana e il capogruppo regionale Franco Senarega (Lega).

“Nei giorni scorsi – hanno spiegato Piana e Senarega – è stato annunciato il piano di monitoraggio e interventi sulle gallerie della rete autostradale ligure di competenza, elaborato da Autostrade per l’Italia in condivisione con il ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Il dichiarato obiettivo del piano è di anticipare, entro il 30 giugno, il completamento degli interventi nelle gallerie e la conseguente normale riapertura dei tunnel nel nodo genovese.

Inoltre, è stata stabilita la gratuità dei pedaggi per alcune tratte che interessano il territorio di Genova e, in parte, quello del Tigullio.

Con la riapertura dei confini regionali agli spostamenti e la stagione estiva alle porte auspichiamo che la data del 30 giugno sia rispettata, ma precisiamo che i lavori dovrebbero essere effettuati bene e celermente non solo nelle gallerie perché le autostrade liguri devono essere liberate da tutti i cantieri.

Il raddoppio del numero degli operai e il rafforzamento dei mezzi nei cantieri deve quindi essere fatto anche per il resto delle tratte liguri di competenza delle altre società concessionarie, dove gli utenti sono costretti a subìre gli stessi forti disagi che si registrano quotidianamente a Genova.

Pertanto, nel frattempo occorre introdurre subito la gratuità dei pedaggi in tutto il tratto del Golfo Paradiso e del Tigullio e in quelli imperiesi, savonesi e spezzini”.

Alessandro Piana, presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria e consigliere regionale Lega Nord Liguria – Salvini

Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria – Salvini