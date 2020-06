L’associazione “Noi4You” ha organizzato una ricca serie di eventi per il mese di giugno. Si comincia dal Laboratorio Autostima oggi, giovedì 4 giugno, alle 20.30 sulla piattaforma Zoom. L’irrinunciabile appuntamento con il seguitissimo LABORATORIO AUTOSTIMA vedrà la psicologa-psicoterapeuta Sciolla impegnata in un “ Un talk show sull’Amore..” Tutte le domande che non avete mai osato fare…potrete farle giovedi sera.

Assolutamente da non perdere!

Evento Gratuito

ma non finisce qui… Ecco di seguito il calendario eventi proposti dall’Associazione NOI4YOU di Milano, Torino, Cuneo, San Bartolomeo e naturalmente Bordighera.

DOMENICA 7 GIUGNO ALLE ORE ORE 10, sempre dalla piattaforma Zoom, la volontaria Maila, ci intratterrà con “Dolcezza in cucina”;

LUNEDI 8 GIUGNO ALLE ORE 21 – evento google meet

I benefici degli oli essenziali- a cura di Elisa Munari – operatrice del benessere olistico

GIOVEDI 11 GIUGNO ALLE ORE 21 piattaforma Zoom

“Seminiamo Perdono” a cura della dr.ssa Rosa Il Grande

DOMENICA 14 ORE 10 – PIATTAFORMA ZOOM “Leggerezza in cucina” a cura di Maila

LUNEDI 15 GIUGNO ORE 21 evento google meet:

“Ascoltare le paure” con Monica Marro educatrice prima infanzia



MARTEDI 16 ORE 21 – PIATTAFORMA ZOOM

4 Amici al bar – a cura di Arianna

LUNEDI 22 GIUGNO ALLE ORE 21 PIATTAFORMA ZOOM

Scambio di libri e opinioni – a cura di Sveva

LUNEDI 29 GIUGNO ALLE ORE 21 – evento google meet

Parto da me per stare bene – a cura della dr.ssa Giulia Martini

TUTTI I DETTAGLI SU FACEBOOK ALLA PAGINA NOI4YOU

Vi ricordiamo, come sempre, il numero di telefono sempre attivo 24 ore su 24:

334 9999304.

Associazione Noi4You