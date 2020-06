Il centro estetico “Rita Comanducci” di Ventimiglia ha introdotto al proprio interno la novità del centro di dimagrimento InfraBaldan 3.0. La signora Rita Comanducci, la fondatrice dell’istituto, ha intervistato A.C., una cliente che ha fatto l’esperienza della “cabina dei chili”.

Cosa ti ha convinta a provare l’InfraBaldan 3.0?

“Ho notato che l’accumulo dei chili si è intensificato con l’avvicinarsi della menopausa. Non si tratta solo di un problema di bellezza, ma di salute. Sono cliente del tuo centro estetico da più di 20 anni e ho piena fiducia in ciò che proponi di nuovo, poiché so che sei selettiva e che testi personalmente tutti i prodotti e servizi. Le estetiste tue collaboratrici, qualificate e preparate, mi hanno fornito le informazioni necessarie a sciogliere ogni dubbio sul trattamento. Ultima cosa, ma non meno importante, mi ha convinta la prova gratuita!”.

Vorrei un tuo parere sulle sedute.

“Pensavo di essere in imbarazzo nel momento iniziale, quando ci si pesa e la macchina fa un’analisi corporea dettagliata. Invece le tue assistenti mi hanno messa a mio agio e capisco che occorra prendere le misure per valutare i risultati finali. La seduta di 40 minuti avviene in totale relax. Il corpo si adatta perfettamente alla poltrona e la distanza dai pedali è regolabile. Nel complesso si vede che la cabina dei chili è frutto degli oltre 25 anni di studi da parte del suo inventore, l’Ing. Fabio Marchetti. Il viso e le parti intime e delicate vengono protette, anche questo è rassicurante. Dopodiché si comincia a pedalare, circondata da selezionati infrarossi, ma il riscaldamento dei tessuti adiposi non diventa mai eccessivo. Infatti la loro accensione e il loro spegnimento sono sincronizzati con il mio battito cardiaco, così come il ritmo del movimento, che dev’essere moderato e costante. Il tutto si visualizza su uno schermo apposito, che dà gli appropriati suggerimenti e consente la regolazione autonoma del freno della cyclette. Senza dimenticare quelle che io chiamo coccole: la possibilità di ascoltare la musica o di guardare un programma di intrattenimento, le tisane e le creme abbinate al trattamento finale”.

Sei soddisfatta dei risultati ottenuti?

“Molto! Ho rieducato il metabolismo aerobico, che sta alla base del benessere psico-fisico di ognuno di noi. Il mio peso in generale è sceso e sono dimagrita nei punti giusti, così ho potuto rimettere i miei jeans preferiti! Ho avvertito un miglioramento delle prestazioni fisiche e mentali e ho sentito gioia. La cosa più importante adesso è il mantenimento per evitare il fastidioso effetto yo-yo, ma sono ottimista perché so che tu continuerai a seguirmi!”.

