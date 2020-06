Nel primo giorno di apertura delle frontiere verso l’Italia, si sono formate code chilometriche a Ventimiglia per gli italiani diretti in Francia, per i meticolosi controlli sull’autocertificazione al valico di Ponte San Ludovico. Disagi per le centinaia di frontalieri diretti al lavoro soprattutto nel Principato di Monaco. Gli italiani segnalano ritardi di almeno un’ora, per chi deve andare in Francia a lavorare mentre – dicono – i francesi entrano in Italia senza far coda, soprattutto per acquistare liquori e sigarette.

Correlati